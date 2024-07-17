Основной статьей расходов на отдыхе в Таиланде является оплата за номер в отеле. Именно от его “звездности” напрямую зависят затраты на путешествие в эту страну, рассказала порталу News.ru туристический агент Ирина Кислова.

Она пояснила, что на Пхукете в июле проживание в пятизвездочном отеле с завтраками обойдется примерно в 180 тысяч рублей на двоих за 10 дней. Но всегда можно сэкономить около 35 тысяч. Достаточно лишь выбрать трехзвездочное заведение с теми же условиями и заплатить за номер не более 145 тыс. рублей.

Летом на Пхукете начинается сезон дождей, из-за чего курорт теряет свою привлекательность. Трэвел-брогер Наталия Ансталь рассказала, что это еще не повод отказываться от поездки в Таиланд. Просто нужно выбирать Ко Самет или Паттайю, где дожди не такие сильные. Жара там тоже особо не ощущается из-за мягкого и сухого климата.