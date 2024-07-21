65 процентов жителей России по достоинству оценили возможности сайтов по подбору отелей и активно используют их при планировании отпуска. Такой результат дало исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества, передает ТАСС.

Еще четверть участников опроса сообщили, что используют сайты по подбору туров, на которых также представлена вся информация о гостиницах. 14% предпочитают действовать по старинке и приобретают путевки исключительно в офисах туристических компаний.

Главным критерием выбора отелей является цена. Этот вариант выбрали 73% участников исследования. Также важны для россиян наличие удобств непосредственно в номерах (51%) и транспортная доступность гостиницы (34 процента).

Путешественники обращают внимание еще и на тип питания (все включено, только завтраки и т.д). За этот вариант проголосовали 32 процента. 30 и 17% выбрали условия бронирования номеров и их оплаты, а также рейтинг гостиницы соответственно.

Выбирая тур для путешествия, 38% читают отзывы в Сети, а 37% ориентируются на впечатления знакомых и друзей. Со специалистами туристических фирм общаются только 17 процентов участников опроса. 9 процентов доверяют блогерам, а 4% – изучают различные видеоматериалы о потенциальном месте проведения отпуска.