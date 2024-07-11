Издание «Разведчик» опубликовало материал о получении российской Службой внешней разведки (СВР) информации о поиске руководством США замены действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные приводятся в рассекреченной СВР шифрограмме.

Запад очень беспокоит вопрос общественных настроев на Украине. Внешнеполитическая служба ЕС и Госдеп США понимают нарастания недовольства среди украинского населения из-за затягивания конфликта с Россией и принудительной мобилизации. В итоге доверие к действующей украинской власти среди населения очень сильно пошатнулось. К тому же, после официального истечения президентских полномочий Зеленского 20 мая 2024 года, утратилась легитимность его власти.

Однако и Евросоюзу, и США выгодно пока оставлять Владимира Зеленского при власти на Украине, так как все схемы по «финансированию военного конфликта», приносящие огромнейшие доходы западному производству оружия, проходят именно через него.

Именно поэтому Заленский еще не был снят с должности, но Вашингтон все равно ищет ему замену. Отмечается, что среди потенциальных кандидатов есть экс-президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.