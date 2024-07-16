Оперативно-тактические комплексы “Искандер” разгромили под Одессой аэродром, на котором базировались так называемые “охотники за дронами”. Это подразделение атаковало российские разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе “Герань”.

Мощный удар российских ракет разнес 8 ангаров с западной техникой. Помимо этого, уничтожен учебно-тренировочный самолет Як-52. Именно он использовался для “охоты”, вместо второго пилота в кабине находился стрелок с пулеметом.

В результате атаки уничтожено еще и несколько БПЛА иностранного производства, среди которых турецкие Bayraktar TB2, передает издание “Известия”.

Сообщается о не менее десяти мощнейших взрывах, сопровождаемых детонацией, аэродром практически полностью прекратил свое существование. Кроме того, противник лишился возможности сбивать разведывательные беспилотники, которые как раз и установили координаты базы.