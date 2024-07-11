Восьмилетняя девочка из курортного района Санкт-Петербурга, города Сестрорецка, около года подвергалась сексуальному насилию со стороны своего дедушки. Это стало известно после того, как мужчина избил ребенка, нанеся серьезные телесные повреждения. Мать девочки обратилась в больницу за медпомощью для своей дочки. У девочки медики диагностировали ушибы мягких тканей головы, рану на плече, гематомы на ногах.

Девочка рассказала, что телесные повреждения ей нанес дедушка. Кроме того, медработники узнали, что мужчина на протяжении года насиловал собственную внучку. О совершенном над ребенком насилии тут же сообщили в полицию.

Правоохранители задержали 62-летнего мужчину по месту его жительства. Шокированная мать ребенка написала заявление на своего свекра. В отношении задержанного Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Сейчас пенсионер находится в изоляторе временного содержания. Следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.