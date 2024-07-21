На испанских курортах начали борьбу с хитрыми отдыхающими, которые рано утром занимают на пляжах лучшие места и уходят спать дальше. Либо оставляют на шезлонгах полотенца еще с вечера, “застолбив” таким образом за собой место.

Теперь подобные хитрости будут облагаться штрафами. Власти города Кальпе сообщили изданию Blick, что нарушителям придется заплатить 250 евро.

Ранее туристы начали массово жаловаться, что лучшие места занимают хитрецы, устанавливающие на пляже зонтики до 9 часов утра, раскладывающие вещи рядом с шезлонгами, создавая иллюзию. Власти пообещали решить проблему и задействовали вариант со штрафами.

Кроме того, они заявили, что любые посторонние предметы будут убираться с пляжа и утилизироваться, если их владелец не появится в течение трех часов. Это исключит возможность занять место с вечера.