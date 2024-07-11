Муниципалитет Саппоро запустил платный сервис знакомств, чтобы улучшить демографию

В попытке поспособствовать местным жителям, желающих вступить в брак, городские власти столицы о. Хоккайдо открыли онлайн-сервис поддержки инициативы браков. Новый сервис представляет собой официальное приложение для знакомств, для регистрации на котором необходимо пройти предварительное собеседование и предоставить удостоверение личности с фотографией. Источник: Mainichi Shimbun.

Ответственный за эту муниципальную услугу чиновник заявил: «Мы надеемся, что многие японцы воспользуются этой услугой, поскольку она обеспечивает безопасную и надежную среду для поиска партнера». Как отметили в муниципалитете г. Саппоро, это первый подобный сервис среди местных органов власти на о. Хоккайдо.

Знакомства через государственное приложение

Онлайн-сервис предназначен для одиноких японцев возрастом более 18 лет, проживающих или работающих в окрестностях Саппоро (плюс 11 близлежащих муниципалитетов), либо намереваются переехать в этот регион Японии.

В процессе регистрации в приложении для знакомств помимо удостоверения личности потребуется предоставить документ о не состоянии в браке, подтверждающую размер дохода справку и фотографию для своего профиля. Регистрационный взнос составляет 15 000 иен (около 8200 руб.) и действителен в течение двух лет, однако для тех, кто успеет подать заявку на регистрацию в приложении до конца года, действует скидка в размере 7 500 иен (порядка 4100 руб.).

После регистрации участники онлайн-сервиса могут подыскивать для себя представителей противоположного пола, заходя на веб-сайт со смартфонов, ноутбуков и прочих подобных устройств. Помимо обязательных данных – размер годового дохода, история брака, личные хобби и самопрезентация – в своем профиле участники также могут добровольно делиться сведениями о своем образовании, о месте проживания и указывать наличие иждивенцев, если они имеются.

После того, как пара найдет себя, они смогут встретиться лично или онлайн, и, если обе стороны согласятся, то начнут встречаться как друзья. Также есть функция «поиск партнеров», в которой ИИ будет выбирать наиболее подходящего партнера на основе истории поиска участника. Чиновник, продвигающий это сервис, сообщил: «В нашем приложении вы можете встретить кого-то, с кем иначе вы могли бы не встретиться никогда». Прием заявок на членство в новом брачном проекте муниципалитета Саппоро ведется с 1 июля. Сам сервис начнет работать в полной мере с 1 сентября.

Городские власти, по словам их представителя, также будет поощрять людей знакомиться и вступать в брак, проводя для зарегистрированных участников консультационные сессии с участием координаторов по поддержке браков, а также семинары по успешному поиску партнера.

По данным муниципалитета Саппоро, количество браков, зарегистрированных в этом японском городе за 2023 финансовый год, составило 7907, что примерно на 3000 меньше, чем десятилетие назад. С другой стороны, в ходе опроса никогда не состоявших в браке японцев в возрасте 18-39 лет в столичном районе Саппоро более 60% респондентов положительно отреагировали на идею о том, что местные власти будут оказывать поддержку брачным мероприятиям. По словам представителя муниципалитета, причиной открытия онлайн-сервиса знакомств стала необходимость участия властей в этом деле.