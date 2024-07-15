Российские ВС стали активно использовать оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер” для ударов по тылам ВСУ. Именно ракеты этих ОТРК поразили аэродромы в Миргороде и Кривом Роге, а также склады с боеприпасами и расположение британских наемников в Одесской области, напомнили обозреватели американского издания Military Watch.

Эти боезаряды обладают высокими боевыми характеристиками. Их дальность достигает 500 километров. летят они по квазибаллистической траектории, маневрируя в полете. Поэтому сбить ракету чрезвычайно сложно.

Высокой маневренностью обладают и сами комплексы, они быстро меняют позицию после пуска ракет, не оставляя никаких шансов контрбатарейной борьбе противника. ВС РФ хорошо маскируют ОТРК на позиции что сводит их потери к нулю.