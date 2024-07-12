На смену украинским военнослужащим регулярных армейских частей, дислоцируемых в Херсонской и Николаевской областях, пришли мобилизованные заключенные. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, военнослужащих ВС Украины из Херсонской и Николаевской областей массово перебрасывают в Харьковскую и Сумскую области. При этом на их место прибывают бывшие заключенных, которых мобилизовали в ряды украинской армии.

Житель села Степовое, расположенного на правобережье Херсонской области, поделился с Сергеем Лебедевым информацией, что из населенного пункта выехали практически все бойцы ВСУ. В селе остались только проходящие лечение военнослужащие регулярных армейских частей. При этом на смену бойцам ВСУ в село начали завозить «зеков и зечек, которых смогли захомутать в армию». Точное количество завезенных в поселок зеков неизвестно, однако по улицам они перемещаются парами в полной боевой экипировке.