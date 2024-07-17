Поминальные венки возлагаются на могилы усопших с древних времен. Дату первого упоминания об этом вряд ли кто-то вспомнит, так как у разных народов были свои традиции, свои легенды и мифы, так или иначе связанные с цветами. Сам ритуал прощания с близким или просто мимолетным знакомым обязывает купить искусственный венок в Москве и отдать дань памяти о умершем человеке.

Почему искусственный венок?

Почему более предпочтительным является венок из искусственных цветов? В принципе, живые цветы также можно использовать, делать этого никто не запрещает. Они выглядят презентабельно, могут подчеркнуть высокий статус усопшего и наполнить воздух приятным ароматом. Но минусы перевешивают все эти преимущества:

быстрое увядание. Даже при обработке специальными растворами цветы завянут не позже, чем через две недели. Без химии этот процесс займет максимум 5-6 дней;

в плохую погоду вид живых цветов быстро испортится;

необходимость очень аккуратно доставлять венок, так как живые цветы очень негативно реагируют на физические воздействия.

Кроме того, они еще и достаточно дорогие, что для многих является немаловажным критерием выбора. Именно поэтому лучше всего остановиться на венках из искусственных цветов.

Они в отличие от живых, обходятся значительно дешевле, но дают возможность создавать композиции самой различной конфигурации. Кроме того, к преимуществам относятся:

реалистичная имитация живых цветов;

большой выбор оттенков;

небольшой вес, не сильно отличающихся от живых растений;

устойчивость к любым погодным условиям;

простая транспортировка.

Традиция возложения венков

Ранее для венков подбирали цветы в зависимости от отношения к умершему человеку и от других факторов. К примеру, гвоздики символизировали благодарность и верность, а хризантемы были символом бессмертной души. Однако сегодня нет каких-то специальных правил и традиций выбора.

Единственное, что отличается – это сам процесс возложения венка на могилу. Если речь идет о каком-либо торжественном событии, то вывешиваются флаги, украшается надгробие, предусматривается исполнение патриотических либо военных песен. Для госслужащих или военных сам венок может быть изготовлен в виде государственного флага или звезды, изображать другую награду.

Если же венок приобретается для похорон близкого человека или знакомого, он возлагается сразу после погребения без каких-либо церемоний.