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На рынке представлен широкий выбор станков, подходящих под различные материалы. Большим спросом среди них пользуется станок для лазерной резки дерева. Ведь такое оборудование отлично подходит для создания элементов декора и других предметов. Материалом для обработки в большинстве случаев выступает производное или натуральное дерево.

Технические характеристики

Станок для лазерной резки металла оборудован тепловыми элементами. В составе есть трубка, которая заполнена специальным газом с дополнительной системой зеркал и линз. Такой элемент носит название лазерного излучателя и отлично справляется с работой по гравировке и вырезанию.

Среди основных достоинств устройств для лазерной резки дерева выделяют такие:

  • возможность поднимать и опускать рабочую поверхность;

  • прочность и надежность деталей, которая позволяет работать сутками в случаях применения на больших производствах;

  • современная система управления, которая поддерживает почти все операционные системы;

  • есть возможность выбрать графический редактор для удобной работы или управлять с телефона при установке специальной программы;

  • при эксплуатации оборудования на экране будет отображаться его техническое состояние;

  • наличие специального драйвера отвечает за снижение уровня шума устройства и за стабильную работу, помогает подобрать лучшие параметры для работы;

  • удобная доставка и подключение оборудования осуществляется с помощью разработки оригинальной конструкции, при которой есть возможность отделить верхнюю и нижнюю часть, что в свою очередь упрощает транспортировку и установку устройства на рабочей площади;

  • также некоторые модели оснащены рельсовыми направляющими, которые отвечают за плавность и стабильность работы станка для повышения качества изделия.

Особенности станков

Промышленное производство, которое использует высокотехнологичное и широкоформатное устройство, получает множество преимуществ:

  • высокая точность выполняемых работ;

  • широкие функциональные особенности;

  • минимизация отходов и брака;

  • большой срок эксплуатации;

  • экономичность технического обслуживания;

  • более высокая производительность;

  • большая скорость выполнения работы;

  • качество.

Перед покупкой такого оборудования желательно знать задачи, которые должны выполняться и изучить технические особенности оборудования.

Станки для лазерной резки дерева могут обрабатывать такие материалы:

  • оргстекло;

  • пластик;

  • тонкое дерево;

  • фанера;

  • ткань (желательно учитывать, что некоторые модели могут резать ткань нескольких шаров одновременно);

  • кожа;

  • любая бумага или картон;

  • современные полимерные материалы;

  • специальный двухслойный пластик.

Подобное оборудование станет идеальным вариантом не только для гравировки, но и для вырезания украшений и различных предметов из дерева.