Холодильник LG: виды, правила выбора

Известный бренд многие годы создает бытовую технику, акустические системы, мобильные телефоны и прочее оборудование. Главной целью производителя является обеспечение максимального комфорта и расширение возможностей для каждого человека. Для этого инженеры, дизайнеры и прочие специалисты используют все свои таланты и знания. Поэтому холодильная техника LG пользуется спросом во всем мире. Мы предлагаем купить холодильник LG https://www.lg.com/kz/refrigerators/all-fridge-freezers/, но прежде познакомьтесь с существующими видами и узнайте, как правильно выбрать лучший вариант для вашего дома.

Модельный ряд производителя

Холодильники представлены четырьмя основными разновидностями. Модели:

многодверные холодильники, которые состоят из 4х дверей, где сверху расположена холодильная, а внизу морозильная часть;;

Side-by-Side для любителей габаритных устройств и больших семей;

холодильники с нижней морозильной камерой;

холодильники с верхней морозильной камерой.

Важные характеристики устройства

Выбирая функциональный, надежный кухонный прибор для хранения продуктов, важно учесть следующие критерии:

габариты и объем;

тип компрессора;

расположение камеры для заморозки.

Габариты и объем

Все холодильники бренда условно делятся на большие, средние и компактные модели.

Если вы хотите холодильник купить среднего размера, обратите внимание на модели от 180 см объемом 247-340 л. Они подходят для двух человек.

Для полноценной семьи лучше отдать предпочтение большим моделям высотой до 205 см и объемом более 384 л.

Тип компрессора

Он представляет собой элемент, обеспечивающий выработку холода. Современные установки оснащены Умным инверторным компрессором.

Расположение морозильной камеры

Вы можете купить холодильник LG с морозильной камерой, расположенной сверху, снизу или сбоку.

Модели Side-by-Side имеют две двери. Морозильная камера с левой стороны отличается вместительностью и может комплектоваться ледогенератором, а также диспансером для подачи питьевой воды.

В многодверных холодильниках морозильная камера находится снизу. В этом случае зона хранения больше, чем зона заморозки. Но в отличие от Side-by-Side такие модели более компактны и подходят для установки на кухнях стандартной площади.

Теперь вы знаете на какие характеристики обратить внимание, прежде чем заказать холодильник. Конечно, его покупка не должна быть сиюминутным решением. Поскольку необходимо учесть все нюансы, обратить внимание на функциональность и дополнительные опции. Также рекомендуем сравнить похожие модели, поскольку «мелочи» могут повлиять на ваш выбор. Но если вы прислушаетесь к рекомендациям, то подберете именно тот вариант, который будет радовать вас долгие годы. Все устройства, доступные к заказу, представлены в нашем каталоге. Выберите оптимальный вариант и закажите с доставкой по Казахстану. Продажа холодильников от LG — это хорошая инвестиция в ваш комфорт.