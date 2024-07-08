Военный обозреватель Михаил Ходаренок считает, что российские силы продолжат наносить ракетные удары по объектам энергетики Украины пока не достигнут «нужного эффекта». Его мнение приводит издание «Военное дело».

По мнению Ходаренка, вопросы гуманности должны быть отодвинуты на второй план, так как в первую очередь нужно думать о поставленных задачах – ослабления противника.

«Те, кто нас упрекает в тех или иных действиях, в частности ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ну опять таки, кто нас упрекает? Тот, кто сносил в свое время немецкие города до уровня ни то что плинтуса, а даже ниже», – заявил эксперт.

Ходаренок отметил, что во всех предыдущих локальных вооруженных конфликтах процент гибели мирных жителей был очень высок – иногда он достигал 90-95%. А ВС России в ходе проведения специальной военной операции не ведут огонь по мирному населению и гражданским объектам. Основная цель российских войск – уничтожение военных объектов, военной инфраструктуры, военной техники и личного состава противника.