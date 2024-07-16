Массовое применение российскими ВС авиабомб ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции может окончательно подорвать боевой дух украинской армии, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

Он пояснил, что сейчас в основном на фронт доставляются мобилизованные новобранцы, не имеющие боевого опыта. Если они попадут под удар ФАБ-3000 и каким-то чудом выживут, даже самое мизерное желание участвовать в боевых действиях у них пропадет навсегда.

Стариков напомнил, что в обычном 152-мм снаряде содержится всего 7 кг взрывчатки, но эффективность она обеспечивает на самом высоком уровне. ФАБ-3000 намного мощнее и удары этой бомбы наводят ужас.

Она может одной атакой уничтожить крупный ангар или хорошо укрепленный командный центр, ее могущество сравнивают с тактическим ядерным оружием.