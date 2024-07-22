Тункинская долина, которую называют бурятской Швейцарией, привлекает огромное количество туристов своими великолепными природными пейзажами и многочисленными целебными источниками. Однако жители Иркутской области все чаще жалуются на сложности в поездках на популярный курорт.

В самом регионе, граничащим с Бурятией, дороги практически идеальны. Однако стоит въехать в Тункинский район, начинается настоящий ад. Все дело в том, что по дороге к долине постоянно перемещаются огромные табуны лошадей и стада коров.

Запах навоза, который уже пропитал воздух, перебить невозможно ничем. Кроме того, животные ведут себя совершенно непредсказуемо и очень часто провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Из-за этого местные называют участок трассы дорогой смерти.

Кроме того, к колесам и днищу авто прилипает все тот же навоз, поэтому преодолев дорогу, нужно сразу ехать на ближайшую автомойку, чтобы отмыть машину.