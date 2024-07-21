В Сети появилось видео, на котором запечатлена смерть украинского военнослужащего. Боец ВСУ во время подготовки позиции, по всей вероятности не заметил, что поставил свой ручной пулемет на противопехотную мину. В результате произошел мгновенный взрыв. Гибель военнослужащего была зафиксирована нашлемной камерой, находившегося неподалеку бойца ВСУ.

Авторы Телеграм-канала «спецназ «Ахмат» под опубликованным видео написали, что всегда нужно быть внимательным и осторожным, особенно в зоне боевых действий.

«Почему всегда надо смотреть под ноги? Чтобы случайно не поставить пулемет на мину. Вместо ноги остался без головы», – говорится в посте.

По словам российских инженеров, противопехотные мины для человека являются более опасными, чем противотанковые. Эти взрывные устройства реагируют на любое прикосновение. Кроме того, украинские саперы устанавливают на них специальные взрыватели, реагирующие не только на вес человека, но и на сотрясение рядом с миной.