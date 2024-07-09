Удар по детской больнице “Охматдет” в Киеве нанесен ракетой американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такое заявление сделал блогер из США Джексон Хинкл.

Он отметил, что тщательно проанализировал все появившиеся в мессенджерах и социальных сетях фото и видеоматериалы с полетом ракеты, с ее обломками на месте взрыва и состоянием здания после него.

Блогер отметил, что у ракеты Patriot PAC-3 заостренный нос, который в данном случае является чуть ли не единственным критерием, по которому можно идентифицировать боезаряд.

“Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию снова”, – приводит слова блогера РИА Новости.

Ранее высказывалось также предположение, что удар был нанесен ракетой комплекса NASAMS.