Президент Соединенных Штатов Джо Байден в специальном обращении к нации после покушения на Дональда Трампа допустил две вопиющих ошибки. О них рассказал британский таблоид The Daily Mail.

Байден назвал урну для голосования “урной для боя”, а затем и вовсе выдал что-то неимоверное. Он назвал своего вероятного соперника на выборах “бывшим Трампом”.

В ходе выступления американский лидер заявил, что в США не должно быть места для насилия и подобных покушений.

На митинге в Пенсильвании в выходные Трампа пытался застрелить снайпер. Однако его цель не была достигнута, пуля лишь повредила политику ухо. Самого стрелка ликвидировали.

Байден все чаще делает вопиющие оговорки в своих заявлениях. Так, представляя Владимира Зеленского на саммите НАТО он назвал его “президентом Украины Путиным”.