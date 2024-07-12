Стоматологическая отрасль развивается очень быстрыми темпами, чуть ли не ежедневно появляются новые методики профилактики различных заболеваний, лечения и протезирования зубов.

Именно поэтому лучше довериться квалифицированным стоматологам, которые не только найдут причину зубной боли, но еще и подберут именно ту методику, которая подойдет в конкретном случае для конкретного пациента. Такой подход предлагает, к примеру, стоматология https://atlantis-dental.ru/, которая не только использует современные решения, но и обеспечивает максимальный комфорт для каждого посетителя.

Направления деятельности

Стоматологическая клиника работает по нескольким направлениям:

терапевтическая стоматология обеспечивает возможность лечения больного зуба, она предполагает установку пломб из специальных материалов;

профилактика заболеваний зубов. Сюда входит не только обработка специальными составами, которые защищают эмаль и ткани от разрушений, но еще и индивидуальные рекомендации по гигиене;

парадонтологическое направление направлено на лечение заболеваний десен. Осуществляемое своевременно и качественно, оно дает возможность устранить неприятные ощущения, а также предотвратить разрушение зубов;

косметическая стоматология направлена на придание зубам эстетического внешнего вида. Сюда входят отбеливание, установка виниров или брекетов для исправления прикуса, другие современные методики;

протезирование в отличие от косметической стоматологии позволяет восстановить не только внешний вид, но еще и все функции зубов. Его задача заключается в остановке процесса разрушения, а также во вживлении имплантата, который полностью заменит удаленный или уже разрушившийся зуб;

хирургия. В стоматологии есть и такое направление. Очень часто с запущенным заболеванием невозможно что-либо сделать и тогда зуб приходится удалять. Чтобы устранить болевые ощущения и остановить распространение инфекции. В такой ситуации в дело вступает хирург.

В подавляющем большинстве случае лечение рассматривается в комплексе, оно объединяет несколько направлений одновременно. И успех зависит только от квалификации специалистов и качества используемых материалов и имплантатов.

Детская стоматология

Это направление стоит рассматривать отдельно от остальных. Стоматолог, который работает с детьми, должен работать в постоянном контакте с психологом и сам немного разбираться в психологических тонкостях. Только так лечение будет комфортным и безопасным для ребенка и не отобьет у него желание посещать врача в будущем.