Очередная порция документов об отношениях блока НАТО и России эпохи Ельцина была рассекречена американским архивом национальной безопасности в честь 75-летия Североатлантического альянса. Подробности в своем материале сообщает РИА Новости.

В соответствии с опубликованными документами стало известно, что в 1994 году между российским президентом Борисом Ельциным и вице-президентом США Альбертом Гором состоялась беседе о расширении альянса. Тогда российского лидера заверили, что до следующих президентских выборов в России, которые были назначена на 1996 год, НАТО не планирует принимать в свой состав новых членов.

При этом во время визита американского президента Билла Клинтона в Москву для участия в параде Победы в 1995 году у него опять состоялся разговор с Борисом Ельциным о расширении НАТО. Клинтон опять заверил своего российского коллегу, что альянс не будет расширятся до 1996 года. Однако через два месяца советник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк заявил, что Североатлантический альянс оставляет за собой право на прием новых членов, хотя и не видит такой необходимости в данный момент.