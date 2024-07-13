Агрессивные птицы атакуют спасательные беспилотники в Нью-Йорке

Стаи разгневанных птиц нападают на БПЛА, запускаемые властями города для отслеживания акул и спасения тонущих пловцов на популярном у отдыхающих полуострове Рокавей, что вынуждает спасателей менять планы полетов дронов. Источник: New York Post.

По словам нью-йоркских чиновников, американские кулики-сороки (см. фото ниже), известные своими длинными клювами, пикируют и атакуют 90-сантиметровые беспилотники, чтобы защитить свои гнезда на популярном побережье Квинса, где эти птицы выводят птенцов в летние месяцы.

«Они будут летать вокруг дрона, будут пикировать на него, будут кричать», – заявила Вероника Уэлш из департамента парков. «Они уверены, что защищают своих птенцов от хищника. [Их] очень раздражают дроны».

По словам экспертов по дикой природе, БПЛА издают громкий жужжащий звук, вызывающий стресс у птиц, считающихся охраняемым видом. В результате они начинают беспокоиться и покидать свои гнезда.

Птицы, люди и акулы

Городские чиновники считают, что корректировка секторов полета дронов позволит прекратить войну за территорию между птицами и беспилотниками.

Городская полиция, пожарная служба и департамент по чрезвычайным ситуациям недавно перенаправили спасательные беспилотники, часть которых оснащена надувными плотами для спасения утопающих, подальше от птичьих гнезд в этом популярном «летнем» месте.

Но некоторые любители пляжного отдыха настаивают, чтобы именно птицы куда-нибудь убрались.

«Этот дрон помог спасти чью-то жизнь от нападения акулы», – сообщил 32-летний серфер Эндрю Томас, имея в виду беспилотник, в четверг (11 июля) обнаруживший акулу, из-за чего пляж Рокавей был временно закрыт.

«Чем больше глаз смотрят на воду, тем лучше. Люди тонут слева и справа. Если дрон спас еще одну жизнь, значит, он выполнил свою работу».

Другие отдыхающие отмечают, что воздушные бои с птицами обычно начинаются, когда БПЛА приближаются к береговой линии.

«Это происходит, когда дрон приближается к пляжу и в солнечный день», – рассказал Доран Эдвардс, 40-летний серфер. «Если беспилотник над водой, он не интересует птиц».

В пятницу (12 июля) комиссар пожарной охраны Нью-Йорка Лора Кавана заявила, что новый маршрут спасательных беспилотников не повлияет на безопасность отдыхающих на пляже Рокавей.

«У нас определенно достаточно места на береговой линии. Поэтому, едва мы поняли, что, возможно, находимся близко к среде обитания [птиц]… мы смогли приспособиться», – сообщила она на пресс-конференции. «Мы определенно все еще способны выполнять свою работу».

По словам экспертов по дикой природе, американские кулики-сороки – черно-белые птицы с характерным оранжевым клювом – обитают в одной среде с желтоногими зуйками, птицами песочного цвета, признанными на федеральном уровне исчезающим видом.

«Мы знаем, что на этом пляже есть птицы, находящиеся под угрозой исчезновения. Если они покинут свои гнезда из-за дронов, это будет катастрофа», – заявил Дэвид Берд, профессор биологии дикой природы в Университете Макгилла.

Первыми, кто обратил внимание на беспокойство птиц, были сотрудники нью-йоркского департамента по ЧС.

«Мы указали на то, что здесь есть гнезда и разгневанные родители, которые не хотят, чтобы беспилотники приближались к их яйцам и птенцам», – заявила Натали Грибаускас, помощник комиссара департамента по ЧС.

В июне 2024 года сотрудники этого департамента оповестили полицию и пожарную службу, являющихся операторами спасательных дронов, которые изменили маршруты полетов.