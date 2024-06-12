Украинское государство ждет судьба Афганистана. Крах киевского режима наступит внезапно для всех. Об этом на своей страничке в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, крах государственности на Украине наступит по афганскому сценарию. При этом киевский режим рухнет моментально и внезапно для всего населения страны.

«Украина закончит так же, как Афганистан», – написал ирландский журналист.

Боуз отметил, что после коллапса государственности остаткам разрушенной страны придется выплачивать Западу колоссальные по размеру долги за предоставленные системы вооружений и финансовую помощь.

Напомним, что военный конфликт в Афганистане при поддержке США и Международных сил содействия безопасности (ISAF) продолжался с 2001 по 2021 года. Однако в ночь на 31 августа 2021 года был завершен поспешный вывод войск Западного альянса в условиях экспансии талибов. В Афганистане остались сотни граждан США и тысячи афганских союзников, которых Вашингтон не эвакуировал из страны.