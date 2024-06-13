Лондон и Вашингтон планируют для Украины диверсии на территории России. Кроме того, они занимаются откровенным подстрекательством, требуя от Киева все новых террористических акций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима еще (…) Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий», — пояснила она.

Кроме того, Захарова обвинила Соединенные Штаты, Великобританию и их союзников по НАТО в том, что они провоцируют новые удары ВСУ по России с применением вооружений западного образца.

Ранее представитель МИД заявила, что западные политики внушают гражданам, что Россия намеревается проявлять «агрессию» против стран ЕС, фактически заставляют в это поверить, преследуя несогласных с этим мнением.