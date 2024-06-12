Общественный деятель из Перми, который вел непримиримую борьбу с игорным бизнесом, попался на взятках, получаемых от казино.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по региону сообщили, что общественник с марта по август 2022 года прикрывал одно из игорных заведений, продолжая бороться со всеми остальными. Он не сообщал в полицию известную ему информацию о казино, причем делал это не бесплатно.

Каждый месяц мужчина получал вознаграждения и успел заработать 300 тысяч рублей. Местные СМИ пишут, что героем этой публикации является глава АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» Дмитрии Печенкине.

В отношении общественника возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп», в данный момент он по решению суда находится под арестом.