В Одессе произошел очередной скандал из-за действий сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования). Инцидент произошел в здании военкомата в Киевском районе города. Утром 11 июня водитель скорой помощи явился в военкомат для обновления своих данных. Но сотрудники ТЦК отказались его выпускать из здания, а решили его мобилизовать. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую. Бригада скорой помощи приехала на вызов, но сотрудники ТЦК решили не выпускать их из военкомата. Такую информацию передает украинское издание «Страна» в своем Телеграм-канале.

«Бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК Киевского района, но оттуда их сотрудники военкомата не выпускают, удерживая их в здании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к зданию ТЦК подъехали другие бригады скорой помощи, чтобы освободить своих коллег. Между медиками и ТЦКашниками произошла нешуточная драка. Но правоохранители даже не приехали для выяснения обстоятельств. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале издания.