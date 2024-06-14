В ночь на 14 июня в Киеве и Хмельницкой области на Украине прогремела целая серия взрывов. Массированная атака ВС РФ проводилась с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, сообщил киевский телеканал «Общественное».

Известно об очередном ударе по аэродрому в Староконстантинове, который Украина пытается подготовить к приему истребителей F-16. Также в Хмельницкой области поражены и другие цели, по словам авторов публикации, работала система ПВО.

Громкий взрыв слышали и жители столицы Украины Киева. Однако пока местные власти не торопятся сообщать о последствиях атаки, подробная информация о ней уточняется.

Утром по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».