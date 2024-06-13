ВСУ уже используют натовское вооружение для ударов по России. Кроме того, идет подготовка к массированным атакам. Такой вывод можно сделать из заявления руководителя Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Они [атаки с применением западного оружия] уже чувствуются… что уже готовиться», — цитирует Буданова портал mk.ru.

Ранее Соединенные Штаты и ряд других стран дали Киеву разрешение на использование вооружений западного образца для ударов вглубь территории России. Кроме того, они собираются в ближайшее время передать Украине истребители F-16, с которыми дальность поражения целей возрастет до 1750 км. Эксперты считают, что Киев воспользуется этой возможностью, чтобы атаковать цели даже на Урале.