Журналист издания «Царьград» опубликовал материал, в котором попытался ответить на вопрос – что станет с исторически русскими землями, находящимися сейчас под влиянием киевского режима, – Николаевской и Одесской областями. Ведь Североатлантический альянс построил свои базы в Одессе, Николаеве, Киеве, Львове, ведь существенную помощь от Запада киевский режим получает через одесские порты. А НАТО, в свою очередь, уже даже не скрывает, что основным приоритетом для альянса станет заход с Черного моря.

Многие услышали в словах российского президента Владимира Путина, заявившего, что ВС РФ не планируют брать Харьков, ознаменование конца СВО. По словам многих военных экспертов, продвижение российской армии в Харьковской области является целью создания «санитарной зоны».

О скором завершении спецоперации также намекнул и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на Харьковское направление, которое сегодня является наиболее важным для всех событий, что сегодня ведут к завершению СВО», – заявил он.

Аналитик Онуфриенко, в свою очередь заявил, что российская армия не станет идти штурмом на Одессу и Николаев из-за обороны, выстроенной ВСУ. По его мнению Россия не станет рисковать своими военными.