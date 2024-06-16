Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в телепрограмме «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказала о конфликтной ситуации, возникшей между двумя актрисами – Ниной Руслановой и Лией Ахеджаковой на съемочной площадке фильма «Небеса обетованные».

По словам актрисы, во время съемочного процесса Лия Ахеджакова насмехалась над Ниной Руслановой. Сначала Русланова попросила Ахеджакову не мешать ей своим смехом, однако последняя проигнорировала ее просьбу. Тогда Русланова вынуждена была пойти на крайние меры и применила физическую силу.

«Она подошла к актрисе и со всей силы ударила ее кулаком в лицом. И Лия отлетела в угол съемочной комнаты», – рассказала 89-летняя Талызина.

Советский художественный фильм «Небеса обетованные» режиссера Эльдара Рязанова был снят в 1991 году, а впервые показан на российском телевидении в 1993 году. Картина выиграла в конкурсе «Лучший фильм 1991 года», который проводил журнал «Советское кино».