Таиландский министр призвал сограждан и туристов не давать милостыню нищим

По словам крупного чиновника, некоторые уличные попрошайки в городах Королевства Таиланд зарабатывают до 100 000 батов (свыше 242 тыс. руб.) ежемесячно. Источник: Bangkok Post.

Министр социального развития Варавут Силпа-арча (его фото ниже) обратился к тайцам и туристам-иностранцам с просьбой прекратить раздавать деньги уличным нищим, поскольку число последних растет на фоне прибыльной незаконной деятельности.

Во вторник (11 июня) министр заявил, что его министерство работает с несколькими департаментами, включая Королевскую полицию Таиланда и администрацию столичного Бангкока, чтобы побороть попрошайничество.

По словам Варавута, сотрудники его министерства пятикратно за месяц проводят зачистки с целью проведения арестов нищих на улицах. После задержания нищие-иностранцы депортируются обратно в свои страны, а нищие-тайцы направляются в находящийся под управлением Министерства социального развития дом для обездоленных, где они проходят профессиональную подготовку и мотивируются на трудоустройство, пояснил министр.

Он также добавил, что сотрудникам его министерства стало известно, что некоторые ранее задерживаемые попрошайки после освобождения спешат вернуться на улицы, потому что сумма денег, которую они могут получить там, значительно превышает штрафы, назначаемые им властями за нищенство.

Изображая «бедных-несчастных»

Таиландский закон о контроле за попрошайничеством (BE 2559 от 2016 г.) гласит, что наказание за нищенство может составить до одного месяца тюрьмы и/или штрафа в размере не более 10 000 бат (порядка 24 тыс. руб.).

Большая часть дохода у попрошаек поступает от туристов и горожан, отметил Варавут, добавив, что рядом со многими нищими присутствуют дети или домашние животные. Он подчеркнул, что любой попрошайка, обнаруженный с ребенком, будет проверен на предмет своего родства этому несовершеннолетнему и отсутствие родственной связи будет означать судебный иск.

Министр Варавут также сообщил, что за последние 10 лет было поймано около 7 тысяч попрошаек, из которых 30% – иностранцы.

«Я хотел бы призвать людей к сотрудничеству, чтобы они прекратили раздавать деньги нищим, поскольку это мотивирует попрошаек оставаться на улицах и их становится все больше», – заявил он.

Когда его спросили о доходах уличных нищих, Варавут ответил, что точных данных у него нет, но в хороший туристический сезон попрошайки обычно получают хорошую милостыню от иностранных гостей. И некоторые, по его словам, зарабатывают свыше ста тысяч бат в месяц (средняя зарплата в Таиланде на 2024 год, по различным данным, составляет порядка 13 000 бат, т.е. около 31 тыс. руб.).