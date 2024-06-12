В Новомосковске Днепропетровской области после дневных взрывов начался сильный пожар. Портал «Страна.ua» сообщил, что атака проводилась на один из промышленных объектов города.

Прояснил ситуацию координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он пояснил, что по словам местных соратников, прилетело в районе трубного завода в Новомосковске. Там находилась мастерская по ремонту боевой техники для ВСУ.

Ранее стало известно также об ударе по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. На объект прилетела ракета «Искандер».

Также ВС РФ 12 июня поразили цели противника в Полтавской, Одесской и Киевской областях. В столичном регионе были зафиксированы сильные пожары на Трипольской ТЭЦ и на складах, а также на автозаправочной станции.