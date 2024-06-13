Часть военнослужащих ВСУ, защищавших опорный пункт на Лысой горе рядом с Волчанском, разбежались, узнав о приближении чеченского спецназа «Ахмат». Также многие приняли решения сдаться, для чего связывались с российскими бойцами.

«Вы «Ахмат»? — говорят. — Мы сдаться пришли». Оружие сдали», — рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице командир батальона с позывным «Начальник».

Он также отметил, что среди пленных нет ни одного профессионального военного. ВСУ в свои ряды набирают поваров и водителей, бросая их в бой.

Также «Начальник» отметил бойца с позывным «Турпал», который заявил, что и один в поле воин и доказал это. Он взял в бою сразу двоих военнопленных.

Ранее стало известно, что спецназ «Ахмат» взял под контроль крупный опорный пункт ВСУ под Волчанском.