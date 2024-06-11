Подразделения российской армии продолжают теснить противника практически на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции. Внезапная атака российских штурмовиков заставила солдат ВСУ бежать с позиций в населенном пункте Новопокровское на Авдеевском направлении.

«Бойцы 228-ого полка группировки войск „Центр“ ворвались в поселок Новопокровское за Авдеевкой, выбив ВСУ с позиций и заняв практически весь населенный пункт», – сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что уральские штурмовики застали украинских бойцов врасплох. Внезапная атака оказалась успешной. Большая часть солдат ВСУ была ликвидирована на позициях, а выжившие украинские бойцы предпочли спастись бегством. В настоящий момент командование ВСУ пытается вернуть контроль над населенным пунктом, бросая в контратаку свежие подразделения из резервов.