Российские туристы, которые не обращаются в турагентства, а сами планируют собственный отдых, в этом году предпочитают ехать в Абхазию или в Беларусь.

Несмотря на многочисленные негативные отзывы, Абхазия остается наиболее популярным морским направлением для россиян. Это неудивительно, так как отдых там вполне доступен, пляжи большие и малолюдные. Кроме того, многие выбирают Абхазию, чтобы полюбоваться красивейшими природными видами. Даже если для этого нужно пожертвовать комфортом.

За последний год спрос на размещение в Абхазии вырос на 300 процентов. Второе место уверенно занимает Беларусь, где этот показатель равен 94%.

Кроме того, среди популярных направлений для самостоятельных туристов находятся Турция, Италия и Грузия.

Ранее стало известно, что в разгар туристического сезона стоимость путевок на турецкие курорты начала быстро снижаться.