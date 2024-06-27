Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов рассказал РИА Новости об абсурдной ситуации с ценами на путевки в Турцию. Он пояснил, что несмотря на высокий сезон, стоимость туров начала стремительно падать.

По словам Кобищанова, это парадоксальное явление, однако в прошлом году ситуация была примерно такой же. Все дело в том, что спрос на отдых в Турцию начал снижаться.

С начала 2024 года туры на июль-август продавались по завышенным ценам. Июньские путевки, которые шли дешевле, разобрали быстро, а вот на другие месяцы лета спроса нет. Именно это и привело к снижению цены.

Кроме того, на стоимость туров повлияла ситуация с банкротством немецкой туристической компании FTI, отозвавшей уже проданные путевки в Турцию и еще 174 страны мира.