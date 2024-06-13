Западные средства массовой информации назвали новый американский танк, созданный на замену Abrams, «кошмаром для русских». В ответ на это российские эксперты заявили, что этот танк в итоге станет «кошмаром для Пентагона».

Минувшей весной американцы планировали осуществить модернизацию своего Abrams M1A2 до версии SEPv4. Однако позже они решили изменить свои намерения. И это решение Пентагон принял из-за серьезными проблемами, с которыми сталкиваются западные танки в зоне СВО.

Поэтому Пентагон принял решение не проводить глубокую модернизацию, а создать полностью новую машину. Пентагон заключил контракт с General Dynamics для производства полностью новой версии танка Abrams.

Деталей о новом американском танке пока еще практически нет. Известно лишь, что он будет оснащен новой пушкой, автоматом заряжания и необитаемой башней. Кроме того, в планах имеется сокращение общей массы боевой машины.

Первые образцы нового танка должны поступить в американские войска уже к 2030 году. Но даже после этого, он будет нуждаться в длительной доработке. Поэтому, по словам российских экспертов, заявленный американцами «кошмар для русских» легко превратится в «кошмар для Пентагона».