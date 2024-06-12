Немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал сообщение об уничтожении очередной украинской системы ПВО С-300 в Полтавской области и пояснил, почему Киев после ударов ВС РФ теряет весь зенитно-ракетный комплекс целиком.

По словам Репке, украинские военные размещают все компоненты системы чуть ли не вплотную друг к другу. Непонятно, по какой именно причине они это делают, так как вполне допустимо развертывать все в разных местах.

Когда компоненты находятся рядом, всего одной баллистической ракеты оказывается достаточно, чтобы уничтожить весь ЗРК полностью. Именно это и произошло в Миргороде, где система С-300 была уничтожена ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее стало известно, что еще одна ракета сделала «решето» из истребителя Су-27 на аэродроме в том же Миргороде, а также повредила два находящихся рядом самолета.