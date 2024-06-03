Минобороны РФ рассказало об успешной боевой работе расчета ЗРК «Тор-М2», который за месяц сбил несколько крупных украинских дронов и вертолет армейской авиации ВСУ. Среди беспилотников назван разведывательный «Лелека-100», разработанный на Украине.

Вертолет был сбит с дистанции в 30 километров, что подтверждает высокую оценку боевых характеристик зенитно-ракетного комплекса. Он способен также уничтожать вражеские самолеты, беспилотные аппараты всех видов и баллистические ракеты. У Киева, к примеру, с его огромным арсеналом западных систем ПВО, возможности перехватывать баллистику нет.

Зенитчики предпринимают все возможные меры для защиты комплекса от ударов противника. Они меняют позиции сразу после уничтожения воздушных целей, а также используют нестандартные конструкционные решения. К примеру, борта ЗРК защитили резиной, которая, по словам бойцов расчета, эффективно отражает суббоеприпасы кассетных снарядов.