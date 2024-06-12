Во вторник, 11 июня, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. При этом одна из ракет пробила крышу многоквартирного дома, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сразу четыре ракеты ВСУ поразили «квадрат» многоэтажек в самом центре Петровского района. Это подтверждается обнаружением большого количества фрагментов боезарядов во дворах жилых домов.

Один из жителей района рассказал РИА Новости, что получил лишь легкие ранения и чудом остался жив – все могло закончиться для него намного хуже.

«Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался», – раскрыл он подробности.

Еще один житель Петровского района по имени Сергей показал корреспондентам несколько поврежденных автомобилей, которые были припаркованы во дворе. По имеющейся информации, осколки попали по 7 машинам.

Одну женщину увезли в больницу на «Скорой помощи».