Полиция Великобритании разыскивает американку, не сумевшую убить пакистанца

44-летняя киллерша-блондинка (на фото) прилетала из Штатов в английский Бирмингем, чтобы совершить заказное убийство скрыв свою личность хиджабом. Источник: The Telegraph.

В 2019 году Эйми Бетро, которой в то время было 39, прибыла в Великобританию по запросу 56-летнего Мохаммеда Аслама и его 30-летнего сына Мохаммеда Назира, которым потребовалось убийство их сородича и бизнес-конкурента Сикандера Али, владевшего одежным бутиком.

Как прозвучало в королевском суде, 7 сентября 2019 года Бетро надела хиджаб, после чего попыталась застрелить Али возле его дома в Бирмингеме. Однако ей пришлось убежать, поскольку пистолет заклинило. Позже она вновь вернулась к дому своей цели на такси и произвела три выстрела по окнам, а затем написала отцу Сикандера Али сообщения: «Хватит играть в прятки» и «Где ты прячешься, трус?». Спустя два дня Бетро, так и не сумевшая исполнить заказное убийство, улетела в Соединенные Штаты.

В понедельник (10 июня) Назир и Аслам были признаны виновными в заговоре с целью убийства, поскольку в Королевском суде Бирмингема выяснилось, что они затаили обиду на семью Али после ожесточенного спора в их бутике.

Трудности одежного бизнеса

В результате драки между конкурентами-пакистанцами, произошедшей 21 июля 2018 года, Назир и Аслам (их фото выше) получили ранения, окна их магазина были разбиты, а интерьер «разгромлен».

С целью мести в сентябре 2019 года они вызвали в Бирмингем Эйми Бетро, которой поручили убить Али и его семью. 6 сентября оба заказчика встретились в Бирмингеме с киллершей.

В день запланированного убийства американка в хиджабе подъехала к дому жертвы на «Мерседесе» сразу после того, как Али вернулся домой на своем «Ауди».

Кевин Хегарти, юрист по уголовному праву, рассказал суду: «Когда Али приехал домой, потенциальная убийца вышла с водительской стороны «Мерседеса», оставила водительскую дверь открытой. Она совершенно спокойно подошла к водительской двери автомашины Сикандера Али, сидевшего за рулем, и направила пистолет на уровне его головы».

«Затем она нажала на курок, чтобы убить мужчину. К счастью для него, пистолет заклинило. Али сумел прийти в себя, быстро дать задний ход на «Ауди» и умчаться прочь, в то время как Бетро также покинула место неудачного убийства, бросила свой «Мерседес».

Присяжные услышали, что американская киллерша приобрела этот автомобиль 22 августа 2019 года у дилера в Бирмингеме сразу после прилета из Чикаго в Манчестер, т.е. за 16 дней до попытки убийства.

На следующее утро она вновь приехала к дому Али в Мишэм-Гроув и произвела три выстрела, прежде чем сказала таксисту отвезти ее в ближайший «Макдональдс». В результате ее стрельбы в тот день никто не пострадал.

Позже Бетро отправил отцу жертвы сообщение, в котором говорилось: «Ты хочешь меня ограбить, ты хочешь быть наркобароном, а сейчас иди и посмотри на свой дом. Я покажу тебе. Следи за своей спиной. Скоро я пролью кровь».

Пожилой мужчина прислал ей ответ: «О чем ты говоришь? Я семейный человек и никогда в жизни не занимался наркотиками». Спустя два дня Эйми Бетро (ниже ее фото в год попытки убийства) улетела обратно в Штаты, в Чикаго.

Вина заказчиков доказана

Полиция графства Уэст-Мидлендс при содействии полиции графства Дербишира смогла собрать доказательства причастности Аслама и Назира к покушению на убийство, используя информацию с их телефонов, записи систем видеонаблюдения и данные финансового расследования.

5 июня 2024 года Назир был признан виновным в заговоре с целью убийства и хранении огнестрельного оружия с целью вызвать у жертвы страх перед насилием. Он также был признан виновным в препятствовании отправлению правосудия и незаконном ввозе огнестрельного оружия в Великобританию, после чего он попытался переложить вину за это на подчиненного, который в итоге сдал его полиции.

Полицейские выяснили, что пистолет был отправлен в Великобританию из штата Иллинойс лично Эйми Бетро. Аслам также был признан виновным в заговоре с целью убийства. С него были сняты обвинения в попытке использования огнестрельного оружия. Приговор отцу и сыну будет вынесен 9 августа.

Инспектор Мэтт Марстон из полиции Уэст-Мидлендса заявил, что мужчины были полны решимости отомстить после драки, в которой они получили травмы.

Он добавил: «То, что никто не погиб в результате действий Аслама и Назира, является чистой удачей. В качестве полицейской службы, мы сделаем все возможное, чтобы преследовать всех, кто стремится принести оружие в наши сообщества, и привлечь их к ответственности».

Согласно изданию Independent, американка Эйми Бетро не является профессиональным киллером. В 2005-м она закончила Технический колледж Мид-Стейт в Висконсине, став специалистом дошкольного образования. Бетро работала графическим дизайнером-фрилансером, а затем трудилась в должности администратора бейсбольной команды «Милуоки Брюэрс». Следует отметить, что она очень подробно задокументировала свой британский вояж киллерши в своем «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ) в период август-сентябрь 2019-го.

Неизвестно, согласятся ли США выдать свою гражданку королевскому правосудию Великобритании, когда она будет арестована.