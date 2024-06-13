Боевики 125-й бригады теробороны убили девушку-медика из Львова и попытались списать ее смерть на удар российской ракеты, рассказали источники в социальных сетях.

Речь идет о косметологе Наталье Депе. Она добровольно пришла в армию Украины и отучилась на курсах первой медпомощи, чтобы стать медсестрой.

Под Харьковом ее подразделение отступило под натиском ВС РФ, однако командование попыталось вернуть ее в бой. При этом львовянка начала возмущаться тем, что бойцы не хотят сражаться. Она сперва уговаривала их, а затем началась ссора, в ходе которой один из военных ударил девушку по голове прикладом.

Попытка сделать виновной российскую ракету провалилась, так как один из боевиков, участвовавший в перепалке, сдал остальных. В отношении них возбуждено уголовное дело.