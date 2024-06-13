Украинский военный Кирилл Доценко, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, рассказал, что боевики националистического батальона «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в ходе боев эвакуировали только своих. Бойцов ВСУ они просто бросали на произвол судьбы.

По словам Доценко, он лично видел подобную ситуацию. Во время одного из боев нацисты из «Кракена» ворвались на двух американских БМП «Брэдли», собрали своих и умчались. Пограничников и других военных ВСУ они даже «не заметили», оставив их умирать.

Наблюдавший за этим Доценко как раз ехал навстречу боевым машинам пехоты. Боевики «Кракена» даже не сказали ему и водителю, что российские ВС приближаются. Из-за этого автомобиль оказался под обстрелом и водитель погиб. Сам Доценко и еще один военный попали в плен.

Элитные подразделения «Кракена» и ГУР Украины перебросили на Харьковское направление для усиления ВСУ. Однако именно они первыми сбежали, когда поняли, что не смогут устоять под натиском российских войск.