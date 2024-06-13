Командование ВСУ идет на обман, чтобы отправить бойцов на передовую. Об этом рассказал военнопленный Алексей Гончар.

Он сообщил, что вышел из дома в магазин, где попался сотрудникам Территориального центра комплектования (ТЦК – бывшие военкоматы на Украине). Затем его в составе подразделения отправили «на подмену» на 10 дней. Так боец оказался в поселке Красное, где никто не собирался никого менять.

Мало того, выяснилось, что это первая линия обороны и подразделение Гончара является единственным на всем участке.

Боец отметил, что никто даже не предупредил об отправке на передовую. Да и платить должны были, как за первую линию, чего тоже никто не увидел.

«Никто ж не знал, что это первая линия обороны. Все говорили, что это вторая, третья. Семья просто переживала, чтобы я живой остался. Нас просто в одну кучу согнали и избавились от нас», – заявил он изданию ТАСС.

В итоге в ходе наступления российских штурмовиков Гончар принял решение сдаться в плен.