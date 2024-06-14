Оператор российского FPV-беспилотника направил дрон точно в дверь полуподвального помещения. Такая ювелирная работа позволила ему уничтожить скрывавшихся там боевиков ВСУ, сообщает ТАСС.

Командир взвода окружного учебного центра Ленинградского военного округа рассказал агентству, что боец является его выпускником. Он пришел на обучение с нулевым уровнем подготовки, однако быстро освоил управление FPV-дронами, что и продемонстрировал успешным выполнением сложнейшего маневра.

В результате боец завел беспилотник в полуподвальное помещение. Сигнал уже терялся, однако оператор все же успел уничтожить скопление боевиков ВСУ.

В учебном центре Ленинградского военного округа имеется специально оборудованный класс, где будущие операторы обучаются не только управлению, но еще и подавлению беспилотников и защите от них.