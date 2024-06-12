Североатлантический альянс под руководством США готовит массированные ракетные удары по России. Об этом ранее сообщили близкие к британской разведке Mi6 источники. Практически сразу 15 государств НАТО дали Киеву разрешение использовать западное вооружение для атак на российскую территорию.

Среди вооружения, которое может применяться для таких ударов – истребители F-16. Капитан первого ранга Василий Фатигаров обратил внимание на то, что с помощью этих самолетов ВСУ смогут поражать цели с дистанции в 1750 километров. Это существенно расширит географию противостояния.

Эксперт отметил, что Киев не собирается использовать F-16 в воздушных боях, так как осознает, что подобным образом можно быстро потерять все самолеты. Но зато он будет применять их для дальних атак в качестве носителей «умных» бомб, ракет и прочего вооружения.

«Американцы готовятся с нами воевать. И они сами, судя по тому, какие они масштабные учения проводят, по тому, какие они базы разворачивают вблизи границ России, как раз на нас нападать собираются», — цитирует Фатигарова издание “Известия”.

Увеличение дальности поражения боеприпасами, имеющимися на Украине, поставит под угрозу даже Екатеринбург, хотя ранее возможности бить ракетами по Уралу у ВСУ еще не было.