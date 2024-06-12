Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать украинские комплексы противовоздушной обороны. Кадры с уничтожением очередного дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-300 ВС Украины были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как удар двумя ракетами, выпущенными из оперативно-тактического комплекса «Искандер», пришелся по ангарам, расположенным окрестностях населенного пункта Полывяное в Полтавской области. После взрыва боевой части российской ракеты, можно увидеть, как в ангарах происходит вторичная детонация зенитных ракет.

По предварительным данным, в уничтоженных ангарах были расположены две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабины боевого управления ЗРК С-300ПТ вооруженных сил Украины. Примечательно, что объективный контроль поражения целей противника осуществлялся при помощи российского разведывательного беспилотника.