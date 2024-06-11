Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят ракетный удары по военным объектам ВСУ, расположенным в различных регионах Украины. Последний массированный удар по Киеву уничтожил склады с ракетами для средств ПВО. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Жители украинской столицы обсуждают последствия последнего массированного ракетного удара со стороны российской армии. «Неужели началось?», – озвучил мнение большинства один из комментаторов. Киевляне опасаются, что планомерное уничтожение средств ПВО и военных складов в украинской столице может стать началом новой наземной операции российских сил.

По мнению военного эксперта Александра Ивановского, ракетные атаки ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Киеве являются прелюдией к более массированным ударам. Эксперт отмечает, что командование ВС РФ обескровливает украинские системы ПВО, чтобы нанести еще более сокрушительный удар по военной инфраструктуре противника.

В результате недавней ракетной атаки по Одесской и Николаевской областям было ликвидировано около 11 иностранных военных инструкторов. Также сообщается о разрушении моста в Затоке в результате ракетного удара со стороны ВКС РФ.