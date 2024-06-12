Совместное индийско-российское военное предприятие BrahMos Aerospace не планирует поставлять свою продукцию на территорию Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управляющего директора и предприятия Атула Динкара Ране и заместителя гендиректора Санджив Кумар Джоши.

По словам представителей компании BrahMos, на данный момент военное предприятие не планирует поставлять крылатые ракеты собственного производства на территорию Российской Федерации.

Напомним, что компания BrahMos Aerospace была основана в 1995 году после подписания межправительственного соглашения в Москве. Российская сторона была представлена заместителем министра обороны Н. В. Михайловым, а от Индии подпись под соглашением поставил советник министра обороны А. П. Дж. Абдул Калам. Название совместная индийско-российская компания получила в честь рек Москва и Брахмапутра.