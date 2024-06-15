Голодные медведи все чаще нападают на сельских жителей Японии

В островном государстве за 12 месяцев (до марта 2024 года) зарегистрировано 219 нападений черных гризли на людей, в том числе с шестью смертельными случаями. Это наибольшее количество инцидентов с начала их отдельного учета в 2006 году. Источник: ABC News.

Кацуо Харада лично знаком с жуткой мощью японских медведей после того, как один из них едва не убил его во время охоты на оленей. Глубокие шрамы на лице мужчины и отсутствующий глаз служат его соседям постоянным напоминанием о схватке насмерть, произошедшей 24 года назад.

«Когда я пришел в больницу, врачи думали, что не выживу», – вспоминает он, добавив, что восстановление лица потребовало 16-часовой операции. «Они сумели восстановить мне лицо, с него была содрана почти вся кожа, и я потерял один глаз».

Травмы Харады сделали его местной легендой, вдохновив стать отстрельщиком медведей, чтобы защитить свою общину. Сегодня его опыт необходим общине как никогда, после рекордного сезона нападений черных гризли.

В 1980-х медведи в некоторых частях Японии находились под угрозой исчезновения из-за интенсивной охоты на них. На южном японском острове Кюсю японские медведи были объявлены вымершими, поскольку последняя особь была замечена там в 1987 году.

Но в последнее время произошел резкий рост численности этих животных: по одной из оценок, популяция гималайских медведей в Японии составила 44 000 особей, увеличившись втрое по сравнению с 2012 годом. Популяция японских бурых медведей (другое название – черные гризли) с 1990 года удвоилась, достигнув примерно 11 700 особей.

Этот рост популяции хищников на фоне снижающейся численности населения страны привел к истончению границы между людьми и средой обитания медведей. По мере того, как японские деревни пустеют, голодные медведи, все более уверенные в безнаказанности, отправляются в населенные людьми районы в поисках пищи и новых охотничьих угодий.

Ситуация уже стала настолько серьезной, что правительственные чиновники вынесли предупреждение жителям Японии о том, что отдельные медведи уже считают людей потенциальной добычей.

Охота на охотника

Кацуо Харада и двое его молодых помощников внимательно следят за медвежьими ловушками, установленными на окраине их деревни неподалеку от г. Саппоро на северном острове Хоккайдо.

«Мне 84 года, и даже если я захочу бросить это занятие, все равно уже не смогу», – заявил старый охотник. «Если я не научу молодых основам охоты на медведя, зверь их убьет».

Когда медведь попадается в клетку-ловушку, отстрельщики применяют смертельный разряд электрошока, чтобы убить хищника быстро и эффективно. Они утверждают, что только так удается четко обозначить границы человеческой зоны для медведей.

«Мы убиваем этих животных не потому, что хотим», – сообщил Ацуши Канно, ученик Харады. «Мы забираем минимальное количество жизней медведей, необходимое для защиты жизней людей».

Старый охотник убежден, что только медвежьи ловушки позволяют предотвратить серьезные инциденты с медведями в его деревне.

«Мы обеспечиваем безопасность деревни. У нас не было ни одного случая, чтобы медведь приблизился к какому-то дому или к человеку. Это то, чем я горжусь».

Но, по словам Харады, справляться с этой работой становится все труднее.

«В этом сезоне мы поймали 27 медведей. В прошлом сезоне их было поймано семнадцать, а в позапрошлом – пять или шесть особей. Медведей становится все больше и больше».

Причины участившихся нападений

После зимней спячки, обычно продолжающейся с конца ноября по апрель, в мае нападения японских медведей возобновились.

В мае 2024-го двое полицейских в северной провинции Акита получили серьезные ранения, пытаясь забрать тело погибшего после смертельного нападения медведя.

«Рекордное» количество нападений медведей в 2023 году (219) превысило предыдущий «рекорд» в 158 нападений, установленный за 12 месяцев начиная с апреля 2020-го. Власти провинции пришли к ужасающему выводу.

«Медведи знают о присутствии людей и специально нападают на людей, чтобы добыть себе пищу, поскольку воспринимают людей как добычу», – заявила Мами Кондо, представительница правительства префектуры Акита. «Существует высокий риск того, что один и тот же медведь станет причиной серии нападений».

Казухико Майта, независимый эксперт по медведям из «Института изучения и охраны азиатских черных медведей», согласился с тем, что некоторые медведи, возможно, рассматривают людей как добычу. Но он считает, что это предположение справедливо лишь для отдельных районов Акиты, не для всей Японии.

«Есть районы, населенные медведями, унаследовавшими агрессивную семейную линию», – пояснил он. «Поэтому эти района следует обозначить именно как особые территории».

Эксперт подчеркнул, что случаи смертоносных нападений медведей остаются редкими и необходимо, чтобы власти продолжили инвестировать в нелетальные методы борьбы с этими хищниками, такие как электрические ограды.

Одной из причин нападения медведей является то, что их доступ к пропитанию становится все более ограниченным из-за изменения климата, влияющего на опыление и цветение некоторых источников медвежьей пищи.

В результате некоторые японские медведи вынуждены пропускать или откладывать зимнюю спячку, что делает их более раздраженными и голодными. Жителям северной Японии приходиться смиряться с этой напастью.

«Если мне нужно выйти вечером, я возьму машину и не отправлюсь пешком за пределы дома, потому что боюсь медведей», – сообщил Кадзуёси Нива, житель пригорода Саппоро.

Оборона деревни от животных

Кацуо Харада довольно легко рассказывает о пережитом нападении хищника.

«Я немедленно поднял ружье и выстрелил», – вспоминает он. «Тогда медведь вырвал ружье у меня, сшиб с ног, а после забрался сверху. Он открыл пасть и грыз, грыз, грыз мне голову».

Будучи опытным охотником, Харада просунул руку в горло медведю, чтобы тот не смог грызть ему лицо, прежде чем потерять сознание. Именно быстрота реакции спасла мужчине жизнь. В конце концов хищник отпустил охотника и позже погиб от огнестрельного ранения.

Харада до сих пор хранит череп напавшего на него черного гризли («он забрал мой глаз, а я – его голову»), но подчеркивает, что уважает животных и не питает к ним личной неприязни.

Он сказал, что не верит, будто медведи рассматривают людей как добычу. По его мнению, японские медведи могут защищаться или искать еду, почуяв ее у людей.

Тем не менее, Харада считает, что населенные пункты северной Японии необходимо охранять, однако найти охотников, способных обеспечить необходимую защиту сельских жителей, будет сложно, поскольку местные администрации платят только за каждого медведя в отдельности.

Старый охотник и двое его молодых помощников хотят, чтобы в Японии были введены должности лесничих. Это позволило бы, по их мнению, решить проблему с медведями на десятилетия вперед.

«Я слушал, что в других странах есть такая профессия – лесничий, но здесь, в Японии, такой должности нет», – посетовал Юсуке Фудзисима, помощник и ученик Харады.

84-летнему охотнику ничего не остается, кроме как делиться своими знаниями с молодым поколением, пока он еще может это делать.

«Что касается охоты на медведей, то учиться этому нужно всю жизнь», – подчеркнул Харада.