Бомбардировщики Су-34, которые нанесли бомбовый удар по командному пункту ВСУ находились под прикрытием многоцелевого истребителя Су-35С. Он сопроводил их до зоны выполнения задачи, рассказал телеканал «Звезда».

Удары по цели наносились авиабомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который дает возможность атаковать противника с большого расстояния и не входить в зону действия его противовоздушной обороны.

Летчик Су-35С Вадим рассказал, что в его задачу входит патрулирование воздушного пространства, прикрытие звеньев штурмовиков и бомбардировочной авиации. Также истребители осуществляют поиск целей на земле по радиоизлучению.

Удар по командному пункту оказался успешным, противник понес потери, звено бомбардировщиков благополучно вернулось на базу в сопровождении Су-35С.